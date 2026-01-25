ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، عصر الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 148200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 148500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 149200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149100 دينار مقابل 100 دولار.