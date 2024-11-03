ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الامريكي في أسواق العاصمة بغداد، يوم الأحد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 151000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 150700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 150950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150850 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.