ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد مع إغلاق البورصات.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141400 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بصباح اليوم حيث بلغت 141200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140850 ديناراً مقابل 100 دولار أميركي.