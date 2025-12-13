ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، تزامناً مع إغلاق البورصات، مساء اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 143400 دينار مقابل 100 دولار، بعدما كانت صباح اليوم 143300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 143000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 142200 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 142050 ديناراً مقابل 100 دولار اميركي.