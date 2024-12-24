ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات

شفق نيوز/ شهدت أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، ارتفاعا في أسعار صرف الدولار مع إغلاق البورصات مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 151,400 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 151,200 دينار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في الأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 152,500 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 150,500 دينار مقابل 100 كل دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 151,400 دينار مقابل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 151,300 دينار لكل 100 دولار أمريكي.