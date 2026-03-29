ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد لتسجل 154750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 154500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 155250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً إذ بلغ سعر البيع 154800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154700 دينار مقابل 100 دولار.