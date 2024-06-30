ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147400 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 147250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 147450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147350 ديناراً مقابل 100 دولار.