ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 142500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142350 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 142400 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142200 دينار مقابل 100دولار.