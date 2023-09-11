ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 155300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 154100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 156250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 154250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 155950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155850 ديناراً مقابل 100 دولار.