ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 153300 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 152900 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 152250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجّل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 153750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153650 ديناراً مقابل 100 دولار.