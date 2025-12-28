ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 143900 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 143200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 143500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 143400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143300 دينار مقابل 100 دولار.