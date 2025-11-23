ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 141900 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 141200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141350 ديناراً مقابل 100 دولار.