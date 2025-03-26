ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الامريكي ارتفاعاً في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، مسجلة 147,200 دينار لكل 100 دولار، بعد أن كانت 147,100 دينار صباح اليوم.

وأشار المراسل إلى أن أسعار الصرف في محال الصيرفة المحلية ببغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148,250 ديناراً لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 146,250 ديناراً.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً كذلك، حيث بلغ سعر البيع 146,800 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146,700 دينار.