ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 152200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 152000 دينار مقبل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجّل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 153100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.