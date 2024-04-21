ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار في صباح هذا اليوم 147200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وفي أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 147350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147250ديناراً مقابل 100 دولار.