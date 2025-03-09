ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148650 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148400 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148300 دينار لكل 100 دولار أمريكي.