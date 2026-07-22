ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150400 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 150850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150750 ديناراً مقابل 100 دولار.