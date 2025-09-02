ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142700 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 142600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141750 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142400 دينار مقابل 100 دولار.