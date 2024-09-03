ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجل الدولار 149,500 دينار مقابل 100 دولار، بعد أن كان 149,300 دينار مقابل 100 دولار في وقت سابق من اليوم.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 150,500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 148,500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار أيضاً ارتفاعاً، حيث بلغ سعر البيع 149,300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149,200 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.