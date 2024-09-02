ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 149300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149200 دينار مقابل 100 دولار.