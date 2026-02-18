ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي بشكل طفيف، اليوم الاربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 152250 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151750 دينارا عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 152750 دينارا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 151750 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار ايضا، إذ بلغ سعر البيع 152350 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152300 دينار مقابل 100 دولار.