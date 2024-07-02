ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148300 دينارا مقابل 100 دولار، بينما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 147850 دينارا مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147250 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعًا أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 148150 دينارا مقابل 100 دولار.