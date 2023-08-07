ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 150900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجّل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 151550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151450 ديناراً مقابل 100 دولار.