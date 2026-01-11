ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل عند الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 146400 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 146000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 146100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار.