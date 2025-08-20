ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل عند الإغلاق

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

سجلت أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، ارتفاعاً جديداً في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي مع إغلاق البورصات، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد أغلق، عند 143100 دينار مقابل كل 100 دولار، بعدما سجل في وقت سابق اليوم 142200 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 144250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 142250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، شهدت الأسواق بدورها ارتفاعاً بأسعار الدولار، حيث بلغ سعر البيع 142650 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 142500 دينار لكل 100 دولار.