ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل عند الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصات، مساء اليوم الأحد.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد أغلقتا على سعر 140,150 ديناراً لكل 100 دولار، مقابل 139,850 ديناراً صباح اليوم.

وفي الأسواق المحلية بالعاصمة، ارتفع سعر الصرف لدى مكاتب الصيرفة ليسجل سعر البيع 141,250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139,250 ديناراً.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 140,150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140,000 دينار.