ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 157100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأحد 156250 ديناراً عراقياً مقابل100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار، بينما بلغ الشراء 156000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 156850 ديناراً مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 156750 ديناراً مقابل 100 دولار.