ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية، صباح اليوم، لتسجل 161800 دينار، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاثنين 161550 دينارا مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 162750 دينارا، بينما بلغ الشراء 160750 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الصرف في محال الصيرفة للبيع 161700 دينار، و سعر الشراء 161600 دينار مقابل كل 100 دولار.