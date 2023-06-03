ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 146850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح يوم الخميس الماضي 146650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 146950 دينارا مقابل الدولار وسعر الشراء 146650 دينارا مقابل 100 دولار.