ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد، صباح اليوم الخميس، فيما انخفضت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147050 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الأربعاء 146950 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل انخفاضاً حيث بلغ سعر البيع 146900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146800 دينار مقابل100دولار.