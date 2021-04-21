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ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بشكل طفيف في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-21T07:06:39+0000
ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بشكل طفيف في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية ببغداد، فيما انخفضت بشكل طفيف في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء 147800 دينار عراقي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 148000 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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