ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واستقرارها لدى أربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ شهدت أسواق العاصمة العراقية بغداد، ارتفاعاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي، بينما استقرت الأسعار في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 148,450 ديناراً لكل 100 دولار، بعد أن كانت 148,200 دينار في ساعات الصباح.

وأشار المراسل إلى أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة ببغداد شهدت ارتفاعاً، حيث بلغ سعر البيع 149,500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147,500 دينار.

أما في أربيل، فقد استقرت أسعار الصرف، إذ سجل سعر البيع 148,050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147,950 ديناراً.