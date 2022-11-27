ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 149000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم امس السبت الماضي 148850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت استقرارا فيها حيث بلغ سعر الدولار البيع 148900 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 148800 دينار لكل 100 دولار أمريكي.