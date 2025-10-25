ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، صباح السبت، في أسواق بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 141400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل استقرارا حيث بلغ سعر البيع 141200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141075 مقابل 100 دولار.