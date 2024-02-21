ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز، ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف في بغداد، يوم الأربعاء، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 152200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقراراً حيث بلغ سعر البيع 151950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151850 ديناراً مقابل 100 دولار.