ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي الدينار العراقي في أسواق بغداد، يوم الخميس، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 153000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 152600 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقراراً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 153100 دينار مقابل الدولار، وسعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.