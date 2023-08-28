ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد لتسجل 153250 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم امس الاحد 152900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154250 دينارا بينما بلغ الشراء 152250 دينارا لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 153750 دينارا، وسعر الشراء 153650 دينارا مقابل 100 دولار.