ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 154600 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 154000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 155500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 153500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 154150 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 154050 دينارا مقابل 100 دولار.