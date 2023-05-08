ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 144800 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح امس الاحد 144000 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارا، لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 143750 دينارا.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 144900 دينار مقابل 100 دولار.