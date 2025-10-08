ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الاميركي ارتفاعاً ازاء الدينار العراقي، صباح اليوم الاربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، وفق مراسلي وكالة شفق نيوز.

وارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 141600 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء التي سجلت 141550 ديناراً.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 142500 دينار مقابل كل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141200 دينار مقابل 100 دولار.