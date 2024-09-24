ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق بورصتي البلاد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مساء اليوم الثلاثاء، مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150400 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150450 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150300 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.