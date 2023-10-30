ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق البورصتين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار اليوم الاثنين، في بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 161900 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 161550 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 163000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 161000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 161500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 161400 دينار مقابل 100 دولار.