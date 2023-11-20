ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في بغداد وأربيل، يوم الاثنين، مع إغلاق الأسواق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157800 دولار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 157500دولار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 156750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 157900 دينار مقابل 100 دولار