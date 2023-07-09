ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، مساء اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147700 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 147550 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا، بينما بلغ الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147650 دينار مقابل 100 دولار.