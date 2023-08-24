ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار اليوم الخميس، في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 152200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 153600 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.