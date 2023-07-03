ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية في بغداد لتسجل 147550 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح اليوم 147400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار، بينما بلغ الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147700 دينار مقابل 100 دولار.