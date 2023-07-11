ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار الامريكي، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد لتسجل 148100 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 147850 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، استقرت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار، بينما بلغ الشراء 147000 دينار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا، وسعر الشراء 148200 دينار.