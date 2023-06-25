ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار اليوم الاحد، في اسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147550 دولارا مقابل 100 دولار، فيما كانت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 147100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147600 دينار مقابل 100 دولار.