ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الاثنين، في اسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 153800 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 153300 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 152750 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 154250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154150 ديناراً مقابل 100 دولار.