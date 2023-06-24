ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار اليوم السبت، في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجلان 147100 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت اسعار الدولار صباح هذا اليوم 146950 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147100 دينار مقابل 100 دولار.